di Diego Scarpitti

«Clamoroso al Cibali». Alla celebre esclamazione pronunciata da Sandro Ciotti in «Tutto il calcio minuto per minuto», mutatis mutandis, i ragazzi del Lollo Caffè Napoli allargano le braccia e proferiscono un «Incredibile al PalaCatania». Sospesa per impraticabilità del campo la gara contro il Meta Bricocity. Un bidone di colore verde in bella mostra viene sistemato sul parquet, per raccogliere l’acqua piovana, a ridosso dell’area di rigore. Le infiltrazioni dal tetto del palazzetto di corso Indipendenza (non una novità a sentire le pallavoliste che utilizzano la struttura, così come riporta il servizio di Striscia la notizia del 2017) inducono gli arbitri Ferruccio Prisma di Crotone e Francesco Scarpelli di Padova ad interrompere definitivamente il match, dopo un’attenta valutazione di mezz’ora. Capitan Massimo De Luca e soci avanti con il punteggio di 2-1 a 10’ dal termine dell’incontro, grazie ai gol del croato Franco Jelovcic e Duarte. Ernani il marcatore degli etnei. «Personalmente non mi era mai capitato un episodio analogo. Tornare per dieci minuti in Sicilia, sarebbe una follia», dichiara il numero 7 napoletano, immaginando una lievitazione esorbitante dei costi per fronteggiare un'ulteriore trasferta. Si preannuncia, quindi, la vittoria a tavolino (0-6) per il Napoli Calcio a 5 ma la decisione è rimessa al giudice sportivo, che in settimana dovrebbe accertare la responsabilità oggettiva del club ospitante. «Premesso che siamo tutti vicini al popolo catanese per il terremoto che ha colpito la città di recente, dispiace ascoltare dichiarazioni in cui le colpe della sospensione della gara sarebbero da addebitare a questo tragico evento. Se così fosse, ci sarebbe stata una gravissima omissione per una verifica strutturale dell'impianto, mettendo a repentaglio anche l'incolumità dei presenti sul campo», afferma Ciro Veneruso, presidente del Lollo Caffè Napoli. «Se la lesione che avrebbe provocato l'infiltrazione d'acqua fosse dovuta al recente terremoto, non abbiamo alcuna certezza che il palasport sia sicuro in ogni punto. Bisogna fare attenzione alle parole (in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal team manager Daniele Giuffrida). Attendiamo la decisione della giustizia sportiva e ci comporteremo di conseguenza». Passano gli anni ma al PalaCatania piove sempre dentro: non basta danzare contro la pioggia.

