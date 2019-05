di Diego Scarpitti

Non conosce soste il futsal italiano. Primo maggio sul parquet per il Lollo Caffè Napoli. Al via i quarti di finale playoff per capitan Massimo De Luca e compagni contro Meta Catania. Primo round fissato alle ore 18.30 a Villaricca. «E’ arrivato il momento più bello del campionato. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi: solo con il sostegno dei nostri supporters possiamo andare lontano», spiega fiducioso il mancino numero 7, che invita a riempire il palazzetto. Sfida ad alta intensità. «Sarà una partita difficile. David Marin ci ha preparati bene a questo importante appuntamento e siamo pronti a scendere in campo. Vogliamo vincere la partita, in modo da portare subito la serie a nostro favore», afferma De Luca, protagonista della vigilia con Paolo Cesaroni e Vinicius Duarte nel video-invito rivolto al pubblico di fede partenopea. Giocare tra le mura amiche può costituire un vantaggio in tali delicati frangenti. Serviranno concentrazione e un approccio adeguato contro la compagine rivelazione della regular season.



Tre i precedenti stagionali. Al PalaCercola vittoria di misura (1-0) e le due trasferte in Sicilia: gara sospesa per infiltrazioni sul 2-1 in favore degli azzurri e poi ripetizione della stessa, terminata 2-2. Dopo l’operazione al ginocchio eseguita a Villa Stuart, spettatore d’eccezione in tribuna l’argentino campione del mondo Fernando Wilhelm. «Playoff momento decisivo. I ragazzi sono pronti al match e hanno voglia di giocarselo all’ultimo respiro», dichiara il tecnico spagnolo Marin. «La Meta Catania si è rivelata la sorpresa dell'anno. E’ una squadra, che ha dimostrato tanto e conosciamo quali possono essere le insidie. Nei playoff è fondamentale come arrivi da un punto di vista fisico e mentale».



Apre il pomeriggio Real Rieti vs Feldi Eboli (ore 17), chiude la giornata Acqua&Sapone Unigross vs Maritime Augusta (ore 20). Nell'anticipo di ieri Italservice Pesaro ha battuto 4-2 Came Dosson.



