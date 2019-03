Poggiomarino-Sant'Antonio si giocherà al campo 'Europa'

Manca poco al big match di Promozione tra Poggimarino e Sant’Antonio Abate, gara che può valere una stagione per entrambe le squadre. Nella giornata di ieri è stato deciso che si giocherà all’Europa di Poggiomarino, permettendo dunque alla compagine di Teta di giocare in ‘casa’, sebbene molto prabilmente si opterà per l’impianto sportivo a porte chiuse. Il Poggiomarino, in cas di vittoria, potrà festeggiare al meglio la promozione in Eccellenza, ma il Sant’Antonio venderà cara la pelle per continuare a sperare, cercando di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista per inseguire la promozione diretta nella categoria superiore.

