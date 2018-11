Pomigliano, Cioffi: «Nardò? Gara fondamentale per noi»

Alla vigilia dell’anticipo di domani tra Pomigliano e Nardó, il tecnico campano Renato Cioffi si è così espresso ai canali social della società granata: “Domani per noi è una partita fondamentale da vincere a tutti i costi. Domenica scorsa non solo noi abbiamo perso ma, inoltre, hanno vinto tutte le squadre che ci precedevano in classifica. Cinque punti in otto gare sono troppo pochi, non possiamo sbagliare. Questione Gobbato? È assurdo che una città come Pomigliano D’arco, in cui da anni si fa calcio a certi livelli, non abbia uno stadio. Vi assicuro che, girovagando per la Campania, si perde il senso di appartenenza, non si ha un proprio posto all’interno dello spogliatoio e si costringe il presidente a fare ulteriori sacrifici economici”.