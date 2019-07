Pomigliano, presentata la domanda di ripescaggio in serie D

Il Pomigliano ha reso noto di aver presentato ufficialmente domanda di ripescaggio alla Lega Nazionale Dilettanti per chiedere l'ammissione al prossimo campionato di serie D 2019-2020. I termini per la presentazione della domanda scadono il 5 luglio 2019. Il Calcio Pomigliano resta in attesa dell'esito di tale domanda di ripescaggio per capire se sarà concessa alla società granata la possibilità di dispuare la serie intereggionale.