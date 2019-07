Pomigliano, torna Vitiello

L'ASD Calcio Pomigliano comunica agli organi di informazione di aver acquistato le prestazioni sportive di Giovanni Vitiello, centrocampista, classe '91.

Vitiello ritorna a vestire la maglia granata dopo qualche anno. Il calciatore rappresenta un ottimo acquisto per la mediana che vanta una grande esperienza. Calciatore che ha vestito anche le maglie di Sant'Antonio Abate, Battipagliese, Angri.

Lo stesso Vitiello all'ufficio stampa dichiara: "Sono felice di ritornare a vestire la maglia granata nell'anno del centenario. Ho deciso di sposare il progetto Pomigliano perchè è un progetto a lungo termine. Sarà un anno importante. Dobbiamo lottare tutti insieme per realizzare un campionato da protagonisti, per dare soddisfazione alla famiglia Pipola e alla tifoseria granata. Colgo l'occasione per salutare con affetto la mia vecchia società, l'Afragolese e i suoi tifosi".

