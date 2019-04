Una notizia che è diventata ufficiale: in via staordinaria, dovuta alla concomitanza con la Celebrazione Processionale del Santo Patrono della Città di Portici, la partita Portici - Turris, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie D Girone “I”, si disputerà sabato 4 Maggio alle ore 19.00 presso lo Stadio “San Ciro” di Portici.

