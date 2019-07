Il Portici annuncia la riconferma del tecnico Mauro Chianese attraverso un comunicato ufficiale sulla propria pagina Facebook:

La SSD PORTICI 1906 è lieta di comunicare ai propri tifosi e a tutti gli organi di stampa, che l’allenatore responsabile della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/2020, sarà ancora una volta il Signor Mauro Chianese. Ecco le prime parole del tecnico azzurro: “Sono felice di continuare questo percorso intrapreso lo scorso anno. In questo periodo ho ricevuto numerosi attestati di stima da parte di varie società anche di Serie C, ma il Portici ha avuto sempre la priorità, perchè formata da persone serie e professionali. Sono inoltre orgoglioso di poter continuare questo cammino con il Ds Alessandro Amarante. La voglia è quello di poter migliorare ciò che è stato fatto. Forza Portici Sempre!” La società e tutto l'apparato dirigenziale, rinnovano un grandissimo in bocca al lupo al tecnico Porticese.

