Poule scudetto, l'Avellino sfida in semifinale la Pergolettese

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il C.U N°154 di ieri, ha reso noto il programma della fase finale della “poule scudetto” che assegnerà il titolo di Campione d’Italia di Serie D, per la stagione sportiva 2018/19. Pubblicati quindi gli abbinamenti, le date e gli orari, mentre restano da definire gli impianti che saranno coinvolti. Le sfide per conquistare il tricolore di categoria, in gara unica, sono state programmate a partire da venerdì 31 maggio con le due semifinali e domenica 2 giugno, giorno della finalissima. La prima semifinale si disputerà alle ore 15.30 e vedrà scendere in campo Cesena e Lecco. Alle 18 sarà invece la volta di Avellino – Pergolettese. Le due squadre che si aggiudicheranno il pass per la finale si affronteranno, per l’ultimo atto, domenica 2 giugno alle ore 16. La società irpina ha disputato un ottimo girone, superando all’ultima giornata al Curcio il Picerno, e adesso vuole vincere lo scudetto dei dilettanti

