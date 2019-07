Puteolana 1902, Ciaramella primo nome per la panchina

Dopo l'ultima stagione a dir poco travagliata, la Puteolana 1902 cerca un nuovo allenatore per migliorare ulteriormente la classifica dello scorso campionato. Stando alle ultime indiscrezioni, i diavoli rossi sarebbero vicino all'ex tecnico della Frattese, Andrea Ciaramella, che nella passata stagione fu ad un passo dalla promozione in serie D con i nerostellati. La sua Frattese lo scorso anno occupò la prima posizione in classifica per gran parte del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA