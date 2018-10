Puteolana 1902, esonerato il tecnico Ulivi

Piero Ulivi non è più l'allenatore della Puteolana 1902, come si evince anche dal comunicato stampa della società granata: "I presidenti Franco e Leone, in seguito alle dichiarazioni del tecnico Piero Ulivi, esprimono il loro dissenso prendendo le distanze dal pensiero di Ulivi. Dopo una attenta valutazione il club ha deciso di sollevare il tecnico dall’incarico". Il club avrebbe già sondato il terreno per trovare il nuovo allenatore, per un campionato d'alto livello.

