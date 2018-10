Puteolana, Franco: «Ringrazio la squadra e il tecnico per l'ottima prestazione»

Doveva riscattare la batosta rimediata la settimana prima in casa del Gladiator la Puteolana. I ragazzi guidati dal tecnico Troise lo hanno fatto per metà.

Il presidente Carmine Franco ha, poi, commentato così la gara di domenica ma soprattutto anche il pensiero espresso dai supporters flegrei con quello striscione. “Ringrazio i ragazzi ed l’allenatore Francesco Troise per la bella prestazione per me e per i colori granata, purtroppo non è bastata ma si è visto l’attaccamento alla maglia e alla società – ha spiegato il massimo dirigente della Puteolana -. Prendo a titolo personale atto della volontà della tifoseria che per l’ennesima volta ha espresso la volontà di prendere le distanze dal sottoscritto e dalla società, ne prendo atto e vedrò il da farsi nei prossimi giorni, ringrazio comunque tutti quelli che mi sono sempre stati vicini”. Parole di profondo rammarico del presidente dei diavoli rossi che già la scorsa settimana aveva manifestato la sua delusione dopo la contestazione che sfociò sui social da parte dei tifosi. Contestazione che fece seguito al 4-0 rimediato a Santa Maria Capua Vetere. Ora i granata sono attesi dalle due trasferte consecutive contro San Giorgio e Virtus Volla.

