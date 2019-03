Puteolana, sabato la presentazione delle nuove maglie

La Puteolana 1902 si rifà il look: la società granata ha comunicato che, in vista del derby di Sabato 16 Marzo con il Giugliano 1928 fissato per le ore 15 (valevole per la ventisettesima giornata del girone A di Eccellenza) si presenterà ufficialmente il nuovo logo della società e le nuove divise che la squadra indosserà. Tramite le parole del proprio ufficio stampa, la dirigenza ha comunicato: «Abbiamo aspettato questa occasione, sacra per noi società e per tutti i tifosi granata, per onorare la 1902 con un nuovo look». La speranza per i tifosi è che iquesta ventata di aria fresca possa dare lo sprint finale alla squadra per risalire dalle zone calde della classifica e centrare la salvezza diretta.

