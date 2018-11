Puteolana, striscione di proteste contro società e Comune

Sembra una lotta ormai infinita quella tra la tifoseria della Puteolana, la società granata e il Comune di Pozzuoli. I sostenitori dei Diavoli non perdonano le decisioni per quanto concerne l'abbandono dello storico stadio del luogo, vale a dire il Domenico Conte, simbolo del calcio puteolano. Nella notte alcuni tifosi hanno infatti deciso di mostrare uno striscione molto polemico nei confronti della società e dell'Amminsitrazione Comunale. Ecco il testo scritto sullo striscione: "Noi vittime della vostra incapacità, Comune e società. Vergogna". Il Comune non intende essere designato come principale colpevole di questa situazione, nonostante sia il primo della lista secondo gli ultras.

