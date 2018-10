Quartograd, ecco Coppola

Nuovo volto in casa Quartograd. La società militante in Promozione infatti ha reso noto di aver tesserato Gianluca Coppola, ecco il comunicato della società: "L'ASD Quartograd è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gianluca Coppola. Al giocatore vanno i migliori auguri da parte di tutta la società. Classe '84, centrocampista ex Sibilla e Monte di Procida, Coppola aggiunge esperienza e fisicità al centrocampo rossoblu. "Contento di far parte di questo progetto e di questa società. Qui ho ritrovato ragazzi con i quali ho già giocato, il gruppo è unito e ha fame di vittorie".

