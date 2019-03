di Gianluca Agata

Napoli. Genoa, Spal, Pescara, Turris. Il V Memorial Davide Nuzzo, in programma dal 29 al 31 marzo sui campi di calcio del Grillo di Marano, schiera un poker di squadre di altissimo livello per ricordare il giovane calciatore dei Blue Devils scomparso nel 2013 a causa di un'auto pirata. Edizione a sedici squadre per il torneo Under 12 tra i più rappresentativi della categoria che vede in campo le migliori società della Campania quali Monteruscello, Centro Ester Barra, Blue Devils (società organizzatrice e affiliata al Valencia) F6 Fresi (affiliata Inter), Virtus Junior Napoli di Casola, Maddaloni Academy, Real Pimonte (Spal), Real Casarea (Milan), Albanova, Belsito Posillipo (Valencia), Città di Cardito.



Tre giorni in cui le sedici squadre saranno divise in quattro gironi da quattro squadre con semifinali e finali in programma domenica. La manifestazione avrà anche una serata di beneficenza in programma la sera del 30 marzo all'Hotel Perla di Villaggio Coppola che ospita le tre società professionistiche. Nel corso della serata che avrà come testimonial Patrizio Oliva sarà illustrato il progetto di raccolta di raccolta di beni di prima necessità in sinergia con l'Associazione Diamo una Mano per le famiglie bisognose del Santobono. «Quest'anno per ricordare Davide - spiega Luigi Santoro, presidente della Blue Davils, abbiamo avuto una adesione senza precedenti con ben sedici squadre che saranno al Grillo. Saranno tre giorni di sport e solidarietà per una manifestazione che ormai è diventata un must del calcio giovanile Nazionale». Alla premiazione, in programma domenica prenderanno parte i genitori di Davide Nuzzo, Antonio e Carmen e la sorella Manuela oltre che rappresentanti delle società sportive partecipanti.







