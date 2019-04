di Gianluca Agata

Trionfo della Real Casarea nella quinta edizione del Trofeo Davide Nuzzo, riservato a sedici squadre under 12 provenienti da tutta la regione con la partecipazioni delle formazioni professionistiche di Napoli, Genoa, Spal e Pescara. In finale la Real Casarea ha battuto la Spal 4-0. La formazione di Casalnuovo aveva precedentemente superato 2-1 in semifinale la società organizzatrice dei Blue Devils di Marano, mentre la Spal aveva eliminato il Napoli 1-0.



Il torneo, dedicato a Davide Nuzzo, lo sfortunato ragazzo dei Blue Devils morto in seguito ad un incidente stradale, travolto da un'auto pirata, ha anche assegnato i riconoscimenti per i migliori interpreti della manifestazione. Miglior tecnico De Gregorio della Spal; miglior portiere il napoletano Petrone. Top Team con Pierdomenico (Pescara), Distratto (Napoli), Longano (Casarea), Panico (Casarea), Cecchinato (Spal, miglior giocatore del torneo), Sarappo (Blue Devils), Nocera (Blue Devils), Spicuglia (Genoa). Coppa fair Play al Real Pimonte di Peppe Donnarumma.



"E' stata una manifestazione fantastica con tante partite di livello - il commento del presidente della società organizzatrice Luigi Santoro - alla fine ha vinto lo sport, ma soprattutto il ricordo di Davide che tutti i ragazzi partecipanti hanno voluto onorare". La manifestazione ha avuto anche un risvolto benefico con una serata nella quale è stato illustrato il progetto di raccolta di raccolta di beni di prima necessità in sinergia con l'Associazione Diamo una Mano per le famiglie bisognose del Santobono. Testimonial dell'evento Patrizio Oliva.

