Real Sasso, inizio difficile ma nulla è ancora perduto

Il Real Sasso 12, lo scorso anno, aveva dimostrato di poter fare il salto di qualità in Prima Categoria, ma il sogno per la squadra di Roccarainola si è infranto ai play off. Un risultato comunque incredibile per la formazione allenata da Lucania, che quest'anno ha voluto confermare in toto il proprio organico. Per il momento i risultati non sono stati positivi, dato che nelle prime tre giornate la compagine ha subito altrettante sconfitte, tra cui una molto pesante, ossia quella con il Leopardi nella scorsa domenica, terminata con il punteggio di 5-2. La squadra di Lucania però ha i giocatori per poter puntare in alto, dato che c'è sempre quel Mazzocchi, capocannoniere lo scorso anno sempre con la maglia del Sasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA