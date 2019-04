Regna entusiasmo in casa Gladiator dopo la vittoria per 1-0 in semifinale playoff al Moccia ai danni dell'Afragolese col punteggio finale di 1-0 grazie alla rete di Liccardi. Un gol questo che permette alla società di Santa Maria Capua Vetere di sperare ancora nella serie D anche perchè ora in finale playoff sfiderà la Frattese: chi vince sale di categoria, chi perde invece resta nel massimo campionato regionale.

