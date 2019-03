Regna l'entusiasmo in casa Vico Equense

Il Vico Equense si gode tante cose in questo periodo: i sei gol rifilati al Ponticelli, le cinque sinfonie suonate in altrettante gare senza dimenticare che non è stato subito alcun gol: fila tutto liscio in casa Vico Equense, con la prospettiva di affrontare nel terzultimo turno di campionato il giovane San Pietro in casa sperando di rosicchiare punti a Poggiomarino e Sant'Antonio Abate che invece saranno una di fronte all'altra a 180' dalla fine del campionato. I numeri positivi della compagine di Spano sono tanti, da evidenziare le 17 reti di Luca Borrelli, miglior marcatore della compagine azzurro-oro e lanciato dunque verso la fatidica quota venti. Contro il San Pietro sarà assente per squalifica Inserra mentre restano da valutare le condizioni di Francesco Correale (distorsione alla caviglia). In infermeria ci sono Raffaele D'Urso (lesione del menisco del ginocchio destro) e l'argentino Bordagaray, fermato da un problema all'adduttore della coscia destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA