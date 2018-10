Riapre il Pasquale Novi di Angri: erba sintetica e interventi strutturali

di Giuliano Pisciotta

Angri ritrova finalmente il suo stadio. E' stato infatti riaperto all'utilizzo il "Pasquale Novi", interessato da corposi lavori di restyling che hanno visto il primo step nella posa in opera del manto di gioco in erba sintetica. L'impianto grigiorosso ritrova dunque dopo tanti anni quel verde brillante che diversi anni fa contraddistingueva l'erba naturale calcata dall'Us Angri in Serie D.



Oltre al manto di gioco, il primo step di lavori ha previsto l'abbattimento del muro perimetrale che in passato ospitava la Curva, per una maggiore funzionalità dello spazio dell'ingresso principale. Ulteriori interventi riguarderanno la creazione di nuovi locali per gli spogliatoi, il montaggio della struttura del settore Curva, il ripristino dell'impianto di illuminazione e la ristrutturazione del settore Distinti.

