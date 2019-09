Roma a caccia del riscatto, match clou con la Fiorentina

di Giuseppe Mustica

La Fiorentina per rimanere in testa. La Roma per rialzarsi. Il big match della seconda giornata del campionato femminile promette spettacolo. Due squadre che vivono un momento diametralmente opposto sotto l'aspetto mentale e che hanno come obiettivo la vittoria.



LE PAROLE DI CINCOTTA



"Sarà una partita completamente diversa da quella con l'Arsenal - ha spiegato il tecnico sul sito della Fiorentina - e dovremo giocare azzerando tutte le scorie che alcune calciatrici hanno accumulato da quella partita. Abbiamo lavorato bene una settimana intera sapendo che andremo ad affrontare una delle candidate alla vittoria finale".



BAVAGNOLI:"NON C'È TEMPO PER ESSERE ABBATTUTE".



Dall'altro lato Betty Bavagnoli ha sottolineato che "il morale dopo la sconfitta contro il Milan non era dei migliori, ma abbiamo subito l'occasione per riproporci". "Dovremo cambiare atteggiamento. Abbiamo commesso qualche errore tattico ma soprattutto abbiamo disputato una partita troppo timorosa. Se vogliamo dimostrare di poter fare il salto di qualità dobbiamo assolutamente cambiare la mentalità

