Salernum Baronissi, è fatta per De Sio

La Salernum Baronissi ha reso noto di aver perfezionato la trattativa per il calciatore Cristian De Sito, attaccante classe 1988. L'attaccante esterno lascia la Polisportiva Rocchese, dove ha militato per dieci stagione indossando anche la fascia da capitano siglando oltre 100 reti. Tra le sue ex squadre Castel San Giorgio, Solofra, Giffonese e Vietri Baia. «Voglio ringraziare la Polisportiva Rocchese per questi dieci anni trascorsi insieme dove ho conosciuto persone splendide che mi hanno aiutato a crescere sia come calciatore che come uomo; ora per me inizia una nuova sfida affascinante con il Salernum, spero di ripagare la fiducia del Presidente La Marca e del Direttore Noschese».

