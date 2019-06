Salernum Baronissi, rinnova Marmoro

Un punto fermo per il Salernum Baronissi sia per il presente che per il futuro: la società ha reso noto di aver ufficializzato il contratto con il calciatore Manuel Marmoro fino al 30 giugno 2020. Il centravanti è alla sua seconda stagione con la maglia orange, essendo arrivato a Baronissi nel luglio del 2018: dopo gli undici gol siglati nell’annata 2018/’19, Marmoro è diventato un punto fermo nell’ossatura della squadra di Mister Calabrese.

