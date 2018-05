San Marzano torna in Promozione: il vecchio titolo ceduto 15 anni fa

di Giuliano Pisciotta

SAN MARZANO SUL SARNO - Una formazione storica per il calcio dilettantistico dell'Agro scala un altro gradino del calcio regionale. San Marzano torna tra le piazze di Promozione, dopo 22 anni dall'ultima apparizione nel campionato e dopo 15 anni dalla cessione del titolo all'Ippogrifo Sarno.



Grande festa ieri nella città dell'oro rosso, con qualche brivido di troppo in campo, sfociato poi in un grande boato finale. Il gol di De Bellis al 90' raddrizza le sorti dell'incontro casalingo contro Pro San Giorgio Soccer, permettendo al Per San Marzano di conquistare quell'ultimo punto utile a festeggiare l'aritmetico salto in Promozione con un turno d'anticipo.



Dirigenza, staff tecnico e atleti hanno festeggiato per tutta la serata in giro per le strade cittadine, ottenendo anche i complimenti"virtuali di tanti ex che hanno giocato a San Marzano, prima di approdare nei campionati professionistici. L'ex centrocampista e ora direttore sportivo Pasquale Ottobre, l'ex difensore e ora allenatore Giovanni Langella, l'attaccante Carmine Marrazzo, bomber della Nazionale non riconosciuta della Padania, oltre a Gianmario Piscitella, talento cresciuto nel vivaio della Roma che ha esordito in Serie A con i lupi e col Genoa, prima di avviare una lunga carriera in Serie C.

