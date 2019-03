San Vito-Battipagliese si giocherà sabato a porte chiuse

Novità importantii in casa Battipagliese: la gara tra San Vito Positano e Battipagliese, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, si disputerà sabato alle ore 15 così come annunciato dal comitato regionale Campania con un apposito comunicato ufficiale. Il match si disputerà allo stadio "Vittorio De Sica" di Positano ma a porte chiuse vista l'assenza di tribune.

