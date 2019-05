San Vito Positano, ancora chance dallo Spezia per Barba

Nuova chiamata dallo Spezia calcio, per il giovane positanese Luigi Barba. Il ragazzo, dopo essere rientrato dal periodo di prova dello scorso febbraio, sotto la guida del tecnico Attanasio, nonché coordinatore di tutta la scuola calcio San Vito Positano, ha seguito un allenamento specifico dettato dalla società ligure, mirato alla correzione degli errori di natura tecnica, in vista della prossima chiamata che non ha tardato ad arrivare. Tutta la società del San Vito Positano si congratula con il piccolo ma talentoso 2008, augurandogli di raggiungere le più grandi soddisfazioni in ambito professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA