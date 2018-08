Santa Maria, colpaccio di mercato: un attaccante con trascorsi in A e B

di Giuliano Pisciotta

Un biglietto da visita per imporsi tra le grandi del girone B di Eccellenza 2018-2019. La Polisportiva Santa Maria ha piazzato un colpaccio per l'attacco, tesserando il 30enne Christian Tiboni, puntero bresciano con un passato in Serie A. Udinese, Atalanta e Cska Sofia nel curriculum del nuovo atleta giallorosso, che vanta anche numerose esperienze tra Serie B e Serie C, con le casacche di Pisa, Ascoli, Sassuolo, Foggia e Verona. Nelle ultime stagioni, tanta Serie D per Tiboni, che è già transitato per la Campania indossando la casacca dell'Agropoli nel campionato 2016-17.

