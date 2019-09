Sarnese: esordio ok in Promozione, ma sgradita sorpresa al pullman

di Giuliano Pisciotta

Buona la prima di campionato per la Sarnese. Il new deal nel campionato di Promozione girone D inizia con un prezioso successo in quello che potremmo definire il “derby dell'oro rosso”. A San Marzano i sarrastri battono per 3-2 i locali in un match scoppiettante, con le firme di Guzzi, Trapani e Scala che vanificano la doppietta di Giammetta per i blaugrana dell'Agro.



La festa per l'ottimo esordio, però, viene interrotta al rientro in sede dopo la gara. I tesserati hanno infatti trovato scritte offensive sul pullman della squadra. Una beffa con “coda” di amara ironia: la scritta fatta con la vernice spray campeggia accanto al logo che recita «Education First», l'istruzione in primo piano.

