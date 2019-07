Sarnese, si riparte in Promozione: acquisito il titolo della Picciola

di Giuliano Pisciotta

Pochi giorni dopo la mancata iscrizione in Eccellenza e la conseguente mancata richiesta di ripescaggio in Serie D, la Sarnese trova continuità con l'acquisizione di un titolo di Promozione. La cordata di imprenditori e professionisti sarnesi che, nei giorni scorsi, aveva invano tentato di rilevare la Sarnese dalle mani del patron Francesco Origo, ha acquisito il titolo sportivo della Picciola, società di Pontecagnano.



I tempi tecnici per il cambio di denominazione e il trasferimento di sede sociale sono abbondantemente scaduti. Dunque, sulle carte federali e per tutte le questioni burocratiche il nome del club resterà Asd Picciola, sebbene di fatto nella nuova stagione in campo ci sarà una squadra di Sarno.



Tra i dirigenti ci sarà il gruppo societario che ha guidato il Real Sarno fino alla stagione 2018-19, amaramente conclusa con una retrocessione diretta in Prima Categoria dal girone C di Promozione.

