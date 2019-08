Savoia, domani la presentazione ufficiale

Il Savoia annuncia, tramite un comunicato, che domani ci sarà la presentazione ufficiale della squadra allo stadio Giraud: «Ci sono giorni diversi dagli altri per intensità, importanza ed emozioni: quel giorno è domani. Appuntamento allo Stadio Giraud per la presentazione del Savoia targato 2019/2020. E le sorprese non finiscono qui, perché 100 fortunati tifosi oplontini riceveranno un regalo da parte dei calciatori. Inoltre in occasione della presentazione della squadra, i possessori delle tessere Family potranno effettuare la registrazione del proprio abbonamento.

Per farlo, sarà necessario recarsi dalle 17:30 alle 18:30 presso i botteghini dello Stadio "A. Giraud" con il proprio documento d'identità e quelli degli altri due familiari (marito/moglie - figlio/figlia) che utilizzeranno le tessere e compilare la modulistica fornita dalla Società. Si ricorda, inoltre, che i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento avranno diritto ad agevolazioni con enti pubblici ed aziende».

Intanto gli oplontini hanno battuto in amichevole la Polisportiva Santa Maria Cilento con il risultato di 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA