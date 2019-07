Savoia, doppio colpo e doppio rinnovo

Il Savoia di mister Parlato fa sul serio sia sul mercato in entrata e sia sui rinnovi contrattuali. IAntonio Guastamacchia e Genny Rondinella hanno prolungato i loro rispettivi contratti, così come recita il comunicato dei biancoscudati: «Difenderanno i colori dei Bianchi di Torre Annunziata anche per la stagione calcistica 2019/2020. Come svelato dal direttore sportivo Marco Mignano, i due calciatori saranno a disposizione di mister Carmine Parlato per la tanto attesa annata di sport che si appresta a cominciare». I due acquisti, sono Matteo Dionisi e Guido Abayian: «Il ds Marco Mignano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione calcistica 2019/2020, come promesso, ha annunciato due importanti acquisti: Matteo Dionisi e Guido Abayian».

© RIPRODUZIONE RISERVATA