Savoia, in Coppa c'è l'ostacolo Albalonga

Galvanizzati dal successo in rimonta contro il Sorrento, i biancoscudati proveranno ad andare avanti nella Coppa Italia, per dare seguito alle vittorie nei turni precedenti ai danni di Gelbison e Gragnano. Mister Squillante potrà contare sulla rosa quasi al completo, con le sole esclusioni, come per domenica scorsa, dei centrocampisti Franzese e Maranzino. Fischio d’inizio ore 15.00 allo stadio ‘Pio XII’ di Albano Laziale contro l'Albalonga. Arbitro dell’incontro il sig. Giorgio Di Cicco di Lanciano.

