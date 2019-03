Savoia, inibito Annunziata e squalifica al club

Inibizione di 3 mesi per il presidente Francesco Annunziata, la Juniores del Savoia è stata penalizzata di 1 punto e multa di 1334 euro per una vicenda della scorsa annata durante la partita tra le juniores di Ercolanese e Gelbison, nella quale si verificò una spiacevole situazione di violenza che è stato riportato a galla dalla procura federale della Figc. Dunque a pagarne le conseguenze oggi è Francesco Annunziata, attuale rappresentante legale del club allora con il nome Herculaneum, oggi Savoia con il trasferimento avvenuto in estate.

