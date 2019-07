Savoia, porta blindata con Franza

Continua il calciomercato del Savoia in entrata con l'obiettivo di poter potenziare la rosa a disposizione di mister Carmine Parlato: la società ha reso noto di aver rilevato le prestazioni sportive del giovane portiere Gerardo Franza, classe 2002, proveniente dalla Sarnese. Il ragazzo militerà nella Juniores Nazionale e sarà aggregato in prima squadra. Non capita a tutti, a 16 anni, di entrare a far parte di un Club blasonato quale il Savoia: «Sono emozionato e carico per questa nuova esperienza. Ho militato nel settore giovanile della Sarnese, che mi ha aiutato a crescere sia calcisticamente che mentalmente. Torre Annunziata è una grande piazza e sono onorato di indossare questa gloriosa maglia: darò il massimo fin dal primo giorno! Sono un grandissimo tifoso della Sarnese, so della grande amicizia tra Sarno e Torre Annunziata e, quindi, sono ancora più carico e felice. Spero di rendere al meglio. Ringrazio la Sarnese, i suoi tifosi, la nuova Società con la promessa che onorerò sempre la maglia biancoscudata»

