Savoia, rinnova anche Gatto

L'U.S. Savoia 1908 comunica di essersi assicurata anche per la stagione sportiva 2019/2020 le prestazioni sportive di Vincenzo Gatto. In grado di coniugare sapientemente qualità e quantità in mezzo al campo, nella scorsa stagione a suon di prestazioni di grande livello Gatto si è reso protagonista di un campionato importante che lo ha portato nelle mire di numerosi altri club. Lui, tuttavia, non ha mai avuto dubbi: "Poter difendere ancora questa maglia è per me motivo di grande orgoglio e vanto. Ringrazio tutta la Società per aver creduto in me, sperando di poter ricambiare sul campo la fiducia. Non ho ancora conosciuto mister Parlato, ma sono ansioso di farlo e di poter ricominciare a lavorare".

