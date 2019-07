Savoia, si inizia il 25 luglio

Il Savoia si radunerà il 25 luglio e si allenerà allo stadio Giraud di Torre Annunziata fino al 15 Agosto. La preparazione sarà caratterizzata da due sedute quotidiane di allenamento e da amichevoli. Il tecnico oplontino, Carmine Parlato, è già pronto per iniziare ed è molto motivato: «Inizia un percorso stimolante e affascinante - afferma il nuovo allenatore del Savoia - di conoscenza reciproca verso i ragazzi e la tifoseria, la cui permanenza in sede ci aiuterà a capire immediatamente la storia del Savoia. In questo periodo svolgeremo sicuramente un duro lavoro, sia sul piano mentale che su quello fisico per farci trovare pronti alla prima partita ufficiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA