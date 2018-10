Savoia, Squillante «Con il Sorrento dobbiamo giocare con cautela»

Domenica il Savoia sarà impegnato nel delcatissimo match contro il Sorrento. Entrambe le formazioni hanno dato vita a un inizio di stagione di buon livello, considerando il fatto che entrambe sono due neopromosse per la categoria.

L’allenatore dei biancoscudati, Luig Squillante, conosce l’importanza del match e anche le sue difficoltà. «Per noi sarà una gara come le altre e la prepariamo in modo tranquillo. Il Sorrento sta facendo bene - afferma il tecnico Squillante - poi hanno in Guarracino la marcia in più, un tecnio che è stato in grado di sovvertire tutti i pronostici. Questa partita, da parte nostra, deve essere giocata con le dovute cautele».

