Sconfitta dolce per il Casoria: perde ma passa in semifinale

Il Casoria, nonostante perda 2-1 in trasferta contro il Gladiator, accede alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti in vista del risultato dell'andata favorevole (2-0) in casa. La squadra di Amorosetti elimina i nerazzurri dopo aver estromesso dalla competizione il Barano e la Frattese. L'inizio di gara allo stadio "Piccirillo" è decisamente equilibrato tra le due compagini. Al 25' sblocca il match il Casoria con Di Paola. Gli ospiti reagiscono con Foti che su punizione ristabilisce la parità. Nella seconda frazione di gioco i nerazurri attaccano e il Casoria si difende senza correre particolari rischi. I padroni di casa prendono possesso delle loro facoltà e trovano sul dischetto la rete del pari con Capobianco. Finisce la partita ed è una sconfitta dolce per il Casoria.

