Serino, la situazione è già compromessa

Quabndo mancano tre giornata alla fine del campionato, il Serino, girone C, è già retrocesso. Il Serino, infatti, ha appena cinque punti in classifica e si trova a ben quattrodici punti di distacco dal Real Sarno. Non ha vinto neanche una partita, mentre ha pareggiato sei gare e ne ha perse ben 21. Ha segnato soltanto quattordici gol, subendone settanta. Quindi, ha una differenza reti di meno 56. Questi numeri la dicono lunga sulla stagione negativa del Serino che non è mai stato capace di entrare nella lotta per non retrocedere. La differenza tra il Serino e la penultima è già troppo ampia per poter sperare di salvarsi e di rimanere nel campionato di Promozione.

