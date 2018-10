Sestile: «Giugliano, con i biancoverdi non si deciderà la nostra stagione»

Il secondo derby in soli tre giorni. Questo il destino del Giugliano che mercoledì ha giocato contro l’Afro Napoli e oggi, alle 15,30 al Vallefuoco di Mugnano di Napoli, ritroverà nuovamente la formazione cara al presidente Gargiulo.

«E' l’Afro Napoli che affronta il Giugliano». Con queste parole il presidente dei tigrotti Salvatore Sestile vuole sottolineare il valore della squadra che presiede. Le due formazioni si ritrovano contro dopo pochi giorni, come detto la gara di Coppa . «Per me è un fatto normale affrontare la stessa squadra in pochi giorni. Dovrà essere soltanto un beneficio». Afro Napoli e Giugliano sono due squadre che stanno lottando per le prime posizioni in classifica.

«Questa partita non dirà nulla dal punto di vista del campionato». Così il patron del Giugliano Salvatore Sestile sulla gara di oggi. «Sicuramente si sfidano due squadre importanti e con ottimi giocatori ma il campionato si decide a febbraio. Adesso è ancora troppo presto».

