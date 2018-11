Si vola sulle ali dell'entusiasmo: Vico vincente grazie ai due esterni di centrocampo

Il vico Equense vola sulle “ali” dell’entusiasmo, infatti il successo sulla Puteolana 1909 è arrivato grazie alle reti dei due esterni di centrocampo, prima con Davide Staiano e nella ripresa con Vincenzo Imperato classe 2000 al quinto centro in campionato. Le corsie sono uno dei punti di forza della formazione di Tommaso Spano. Sulle fasce il Vico ha tante soluzioni, come ad esempio il classe '99 Borriello e adesso anche Ciro Porzio, che ha fatto il suo rientro dopo aver scontato tre turni di squalifica. In difesa, invece, capitan Savarese e Gaetano Correale, classe 2000, presidiano le corsie laterali con autorevolezza. Si punta forte anche sull’entusiasmo in vista della gara con la capolista Sant’Antonio Abate in programma domenica.

