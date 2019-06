di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Prestigioso riconoscimento per il segretario generale rossonero Franco Imperato, insignito della benemerenza sportiva per venti anni di attività continuativa con il Sorrento Calcio. Il premio è stato consegnato dai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, con il presidente Cosimo Sibilia ed il coordinatore Luigi Barbiero. La Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico ogni anno premia l’attività pluriennale di società e dirigenti dell’universo dilettantistico e giovanile. Cinquantacinque anni, diploma del Liceo scientifico sacrificato alla passione per il calcio, Franco Imperato ha iniziato a collaborare con il Sorrento sulla scia di Antonino Esposito. Non ha mai tradito la passione rossonera, seguendo le sorti della squadra dalla serie C alla promozione, prima di partecipare alla cavalcata dalla serie D alla Prima divisione. Tornato tra i dilettanti, Franco Imperato rappresenta per la navicella rossonera la continuità negli ultimi vent'anni. I dirigenti passano, Franco Imperato resta.

