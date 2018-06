di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Confermato l'allenatore Antonio Guarracino. Sarà il responsabile tecnico del Sorrento anche per la prossima stagione, che vedrà la compagine rossonera impegnata nel campionato nazionale Serie D. Riconferma scontata, ufficializzatab dopo il summit dirigenziale svoltosi ieri sera all'hotel Michelangelo, con il presidente Giuseppe Cappiello ed i patron Franco Ronzi, Salvatore Di Leva e Paolo Durante. L'obiettivo della società, che sarà trasformata in srl, focalizzare un progetto di rinascita e crescita del club capofila del calcio in penisola sorrentina. Ieri sera, inoltre, nel corso della festa del settore giovanile, sono stati annunciati i finanziamenti per la ristrutturazione della tribuna centrale del campo Italia ed il rifacimento del manto in erba sintetica.

