Sorrento, Guarracino: «Con il Savoia sarà come un derby»

Siamo solo all’inizio ma il Sorrento ha dato vita a uno splendido avvio di campionato (5 punti in 3 partite) senza contare che in settimana ha piegato la Turris. Però domenica la squadra allenata da Guarracino è attesa da un’altra sfida importante e difficile: quella contro il Savoia di mister Squillante.

L’allenatore Guarracino ci tiene a precisa: «Sarà una gara dal gusto particolare, visto che dopo Gragnano è la seconda squadra più vicina dal punto di vista territoriale. Sicuramente non sarà una gara normale. Ovviamente spero che non diventi una partita vitale visto che siamo appena all’inizio del campionato»

