di Antonino Siniscalchi

SORRENTO. Battendo la Turris con il punteggio di 1-0 la Juventus ha vinto il Torneo Stelle di Natale 2017 per la categoria Pulcini. Calcio, amicizia e divertimento hanno caratterizzato la kermesse, inserita nel programma natalizio “M’illumino d’inverno” della città di Sorrento, disputata al campo “Italia”. Protagoniste le piccole stelle classe 2007 dei 17 club partecipanti. I verdi talenti del calcio italiano di Juventus e Sampdoria, ma anche di Casertana, Nick Bari e Nuova Taras Taranto. Non solo top team, ma anche alcune tra le più floride realtà del panorama calcistico campano. I mini calciatori, classe 2007, hanno avuto l’opportunità di condividere con i compagni, i tecnici e le loro famiglie tre giorni all’insegna dei sani valori dello sport e del divertimento. Un’opportunità di crescita e di confronto che, a quest’età è fondamentale più di qualsiasi risultato perché, come recita il motto tanto caro agli organizzatori, «Il gioco del calcio, un amico per la vita».

