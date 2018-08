di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Lunedì, alle ore 19, al Campo Italia, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori dei tornei di soccer, beach soccer e basket organizzati nell'ambito di Sportlandia. La manifestazione, promosso dal Comune di Sorrento e dall'Accademia Calcio Sorrento, vedrà la partecipazione dei circa trecento bambini provenienti dalla penisola sorrentina e dalla costiera amalfitana, che hanno preso parte alle competizioni.



«A loro saranno distribuiti riconoscimenti, menzioni e gadget del Sorrento Calcio - spiega il consigliere comunale Federico Cuomo - Per l'occasione saranno allestiti tre mega gonfiabili per dare l'opportunità ai bimbi di trascorrere una serata di festa, allietata anche da un pizza party: un modo per coniugare sport e divertimento. Un ringraziamento particolare, agli organizzatori del soccer del Campo Italia e a quelli del basket del villaggio di Santa Lucia».





