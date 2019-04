Stabia Friends ad un passo dalla Prima Categoria

Nel girone G, lo Stabia Friends è ad un passo dalla promozione in Seconda Categoria. La formazione stabiese è al primo posto in classifica con 53 punti, seguito dal Baronissi con 50 punti. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare. Il prossimo turno vedrà lo Stabia impegnato in casa contro la Lomgobarda Salerno. Ormai, il salto di categoria è davvero ad un passo.

