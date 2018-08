Stephan Coquin dai fasti della B per chiudere la carriera in eccellenza con il Valdiano

di Gerardo Lobosco

Stephan Coquin, 36 anni il prossimo ottobre è un calciatore del Valdiano, formazione di eccellenza girone B. L'attaccante francese, che ha conosciuto nei primi anni del nuovo millennio la serie B con la maglia del Genoa, e dopo aver trascorso molti anni nel mondo dei prof in serie C girnado l'Italia e tanta serie D, ha deciso di accasarsi al Valdiano, forse spuntando uno dei suoi ultimi ingaggi. Coquin, sarà a disposizione del tecnico Salvatore Nastri, alla riresa della preparzione prevista per venerdì 17 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA