Non è iniziato nel migliore dei modi il cammino del Terzigno nel campionato di Prima Categoria. La formazione napoletana infatti, dopo due giornata, ha collezionato altrettante sconfitte, posizionando all'ultimo posto della classifica insieme alla Pompeiana. Mister Di Martino però non fa drammi: "Sicuramente non siamo partiti col piede giusto, però i ragazzi stanno lavorando duramente. Siamo partiti in ritardo rispetto agli altri, il nostro obiettivo rimane la salvezza".

